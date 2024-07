O nehodě informovali hasiči na platformě X. „V ulici Chotkova zasahujeme u nehody tramvaje a osobního auta,“ napsali v 7.45. Z přiložené fotografie je patrné, že došlo k čelnímu nárazu. Podle webu, který mapuje aktuální nehody na českých silnicích, se měla nehoda stát v 7.15 hodin.

Policejní mluvčí Richard Hrdina Deníku sdělil, že řidič osobního vozu BMW byl pod vlivem alkholu. „Policisté provedenou dechovou zkouškou zjistili, že řidič má v krvi více než jednu promile alkoholu. Příčiny incidentu budou kolegové nadále vyšetřovat,“ konstatoval.

Záchranáři na místě ošetřili čtyři pacienty. „Všechny s lehkými zraněními, jako jsou pohmožděniny, oděrky. Byli převezeni k dalšímu vyšetření do pražských nemocnic,“ sdělil mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.

Pražská integrovaná doprava na webu hlásí, že provoz tramvají mezi Malostranskou a Chotkovými Sady je přerušen a linky 2, 12, 18, 20, 22 a 23 jsou vedeny odklonem přes Letnou. „ Vzhledem k délce objízdné trasy lze na dotčených linkách očekávat zpoždění. Z důvodu poruchy trakčního vedení nejezdí tramvaje ani kolem Pražského hradu,“ doplňuje PID na platformě X.

„Dopravní nehoda vyžadující zásah technické složky (autojeřábu) a složek integrovaného záchranného systému,“ uvádí PID jako důvod výluky provozu. „V tuto chvíli není předpoklad obnovení provozu,“ napsalo PID na X v 8.20

Jsou zavedena následující dopravní opatření:

linky 2, 18 a 20 jsou obousměrně vedeny po odklonové trase … Malostranská - Čechův most - Strossmayerovo náměstí - Letenské náměstí - Sparta - Hradčanská … a dále po své pravidelné trase

linka 12 je vedena obousměrně po odklonové trase … Malostranská - Čechův most - Strossmayerovo náměstí - Vltavská … a dále po své pravidelné trase

linky 22 a 23 jsou obousměrně vedeny po odklonové trase … Malostranská - Čechův most - Strossmayerovo náměstí - Letenské náměstí - Sparta - Hradčanská - Prašný most - Brusnice … a dále po své pravidelné trase

do odvolání nejsou obsluhovány zastávky "Chotkovy sady", "Královský letohrádek" a "Pražský hrad" - vždy oběma směry

V úseku Malostranská - Hradčanská - Dejvická, prosíme, využijte souběžnou linku metra A.

Náhradní autobusová doprava není zavedena

Zdroj: PID