Hromadná nehoda čtyř kamionů omezila provoz na dálnici D1 u sjezdu na Průhonice v úterý 10. října po jedné hodině odpoledne. Jednoho řidiče museli hasiči vyprostit. Na místo letěl i záchranný vrtulník.

Nehoda na dálnici D1. | Video: Deník/Radek Cihla

Ke střetu došlo na 6. kilometru na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.

„Na místě byl zaklíněn jeden řidič, kterého jsme museli vyprostit pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Nyní probíhá zajištění uniklých kapalin a protipožární zabezpečení," sdělil Deníku mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.

Vyproštěného řidiče převzali do péče pražští záchranáři. Podle informací od mluvčí pražské záchranné služby Jany Poštové byl do péče převzat pětapadesátiletý muž s úrazem hlavy a nohy. „Muž je mimo ohrožení života a je převezen pozemní posádkou do nemocnice," dodala Poštová.

Podle policejní mluvčí Vlasty Suchánkové bylo s největší pravděpodobností příčinou nehody nevěnování pozornosti při řízení a nedobrždění do kolony.

Dálnice byla přes hodinu zcela uzavřená. Krátce před půl třetí odpoledne policisté zprovoznili levý a prostřední jízdní pruh. Omezení provozu by mělo trvat až do 17. hodiny. „Vyzýváme řidiče, aby v místě střetu projížděli s opatrností," doplnila Suchánková.