Vážná nehoda, při které tramvaj srazila mladou dívku, ochromila v úterý ráno tramvajovou dopravu na Žižkově. Podle mluvčí záchranné služby Jany Poštové utrpěla dívka ztrátové poranění a musela být uvedena do umělého spánku.

Nešťasná nehoda se odehrála v úterý před osmou hodinou ranní v ulici Hartigova u zastávky Chmelnice. Jako první přijela na místo policejní hlídka, která dívce poskytla první pomoc a použila škrtidlo kvůli masivnímu krvácení.

„Dívka kolem patnácti let utrpěla při nehodě ztrátové poranění. Záchranáři museli zastavit krvácení, uvést ji do umělého spánku a zaintubovat. Poté byla převezena do nemocnice na anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)," sdělila Deníku mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

U řidičky tramvaje policie provedla dechovou zkoušku, která vyšla s negativním výsledkem.

Okolnosti dopravní nehody jsou nyní předmětem policejního vyšetřování.

Událost omezila i tramvajový provoz. Tramvajové linky 9, 11 a 31 ve směru z centra byly ukončeny v zastávce Vozovna Žižkov. V trase Vozovna Žižkov - Spojovací byla zavedena náhradní autobusová doprava X9.

Od půl 9 byla doprava v místě opět obnovena.