Záchranná služba a policie vyjížděly v sobotu v jedenáct hodin dopoledne na dálnici D5 mezi Mýtem a Svojkovicemi. "V místech dopranvího omezení vyjížděl řidič s osobním vozem z odstavného jízdního pruhu. V tu dobu projížděl místem motocyklista, který zareagoval prudkým brzděním, při nemž s motocyklem havaroval. Motocyklista, který jel z aním také havaroval," popsala mluvčí policie Dana Ladmanová.

Záchranáři oba motocyklisty odvezli do nemocnic. "Mladšího muže, ročník 1992, jsme převezli se zraněním nohy do Fakultní nemocnice Plzeň. Druhého muže, ročník 1963, jsme převezli s lehčím zraněním do nemocnice v Rokycanech," uvedla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Policie pátrá po neznámém řidiči Volkswagenu vínové barvy. "Žádáme řidiče a případné svědky dopravní nehody, aby se přihlásili na Dálniční oddělení Svojkovice k podání informací," vyzvala mluvčí policie. "Není vyloučeno, že daným úsekem v uvedenou dobu projížděl jakýkoli řidič s vozidlem, ve kterém měl v činnosti záznamové zařízení a policisté žádají o jeho poskytnutí," dodala. Informace můžete poskytnout na telefonní číslo 974 335 500 nebo i prostřednictvím e-mailu ro.do.svojkovice@pcr.cz