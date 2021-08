Kamion havaroval u exitu č. 29 u Roudnice nad Labem. Podle informací policie u nákladního vozu prasklo kolo a ten přejel do protisměru, kde se převrátil. Z převráceného kamionu se vysypala mouka. Dopravní nehoda blokovala oba směry dálnice. Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů, které likvidovaly uniklé provozní kapaliny.

D8 byla poté ve směru do Německa uzavřena. Probíhala překládka nákladu. Ve směru do Prahy dopravu policisté vedli po krajnici. Dopravní komplikace v místě trvaly do nočních hodin.