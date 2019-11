Tragicky skončila úterní cesta pro mladou řidičku nedaleko Chřibské. Náraz do stromu ani přes okamžitou pomoc záchranářů nepřežila.

Nehoda. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lenka Novotná

K nehodě došlo v klesání do Chřibské u penzionu Bajtlich, podle dopravních informací auto narazilo do stromu. Po dobu zásahu a vyšetřování byla páteřní silnice uzavřená. „Žena svým velmi vážným zraněním podlehla ještě před příletem vrtulníku,“ uvedl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník. Do Chřibské záchranáři poslali helikoptéru z Liberce, ta ústecká totiž spolu s pražskou zasahovala u jiné tragické dopravní nehody u Postoloprt na Lounsku.