Brno – Nehodou skončila středeční cesta hromadnou dopravou pro školačku a ženu ve středním věku v Merhautově ulici v Brně. Krátce před sedmou hodinou ráno se na místě autobus střetl s osobním autem. Obě cestující se při události zranily.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek

Do péče si je s lehkými zraněními převzali jihomoravští záchranáři. „Obě jsme ošetřili. Dívku jsme s poraněním hlavy převáželi do Dětské nemocnice, ženu ve středním věku se zraněnou rukou do svatoanenské nemocnice,“ popsala mluvčí záchranářů Hedvika Kropáčková.