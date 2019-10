K vážné dopravní nehodě spěchali v sobotu odpoledne záchranáři do Staříče na Frýdeckomístecku. Ošetřovali desetiletou dívku, která utrpěla mnohočetná poranění a její stav se jevil jako vážný.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

"Žena ve věku čtyřiceti let pak byla zraněna lehce v oblasti horní končetiny. Oběma účastnicím nehody byla poskytnuta přednemocniční neodkladná péče a poté je týmy ZZS transportovaly do ostravské Fakultní nemocnice. Pacientky byly předány do další péče zdravotníků tamního urgentního příjmu," uvedl mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.