Na místo nehody v Bzenecké ulici vyrazili také hasiči, kteří zraněnému poskytli první pomoc a předali jej do péče záchranářů. „Po ošetření jsme do hodonínské nemocnice směřovali muže se středně těžkými zraněními. Ošetřili jsme tady také ženu, u níž došlo k akutní stresové reakci,“ sdělila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová s tím, že také zmíněná žena mířila k další péči do hodonínské nemocnice.

Jak ochránit děti před šikanou na internetu? Pomohou i kyber omalovánky

Podle policistů u všech řidičů byla dechová zkouška na alkohol negativní. U zraněného popeláře ale nebylo možné provést test, a to vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. „Příčinami a okolnostmi nehody se zabývají hodonínští dopravní policisté,“ doplnil policejní mluvčí.

Kromě poskytnutí první pomoci měli v blízkosti strážnického sportovního areálu další práci i hasiči. „Zajistili jsme místo nehody a provedli protipožární opatření,“ dodal mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.