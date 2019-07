K dopravní nehodě dvou osobních aut vyjížděli ve středu 24. července dopoledne hasiči z Bílovce.

Událost se stala na silnici mezi Hlubočcem na Opavsku a bíloveckou částí Výškovice. „Po příjezdu hasiči zabezpečili obě havarovaná vozidla, konkrétně se jednalo o Kiu Ceed a Volkswagen Passat, před případným požárem. Na únik provozních kapalin na silnici použili nasákavý sorbent. Později místo nehody pečlivě uklidili a také asistovali při odtažení navijákem a nakládání aut na vozidla odtahové služby,“ popisoval mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela. Při kolizi se zranili čtyři lidé, z toho dvě malé děti, všichni cestovali v Kie Ceed. „Děti byly do dvou let věku, jejich zranění je pravděpodobně neohrožovala na životech. Obě byly podle velitele hasičského zásahu odvezeny do nemocnice, a to především kvůli pečlivé kontrole jejich zdravotního stavu,“ doplnil Kůdela.