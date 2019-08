„Z osobního auta jsme vyprostili jednu zraněnou osobu, která byla zaklíněná pod autem,“ přiblížil zásah mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Právě člověk, který byl zaklíněný pod autem, utrpěl nejzávažnější poranění. „Pacienta jsme museli uvést do umělého spánku a na umělé plicní ventilaci jsme jej převáželi na urgentní příjem do Fakultní nemocnice v Brně – Bohunicích. Jeho zranění jsou těžká,“ sdělila mluvčí jihomoravských záchranářů Barbora Truksová.

Tři další pacienty záchranáři rozvezli do nemocnic v kraji. „Jednoho muže do brněnské dětské nemocnice se středně těžkými zraněními. Dva pacienty s lehčími zraněními pak do nemocnice do Ivančic,“ doplnila Truksová.

Silnice, kde k nehodě došlo, byla během záchranných prací zcela uzavřená, později byl provoz vedený kyvadlově jedním jízdním pruhem. Podle mluvčího jihomoravských policistů Bohumila Maláška by v místech již nemělo docházet k žádným dopravním komplikacím. „Jak k nehodě dvou aut došlo, vyšetřujeme. Pravděpodobný viník, šestačtyřicetiletý řidič, nadýchal přes dvě promile,“ upřesnil Malášek.