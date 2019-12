"Chodec vstoupil do kolejiště zhruba 150 metrů od přejezdu. Totožnost usmrcené osoby je zatím neznámá," uvedl policejní mluvčí Milan Bajcura.

Doplnil, že se jednalo o expres z Lince do Českých Budějovic, Tábora a Prahy.

Vlaková souprava po střetu blokuje na přejezdu ulici. Předpokládaná uzavírka se očekává nejméně do 23.30 hodin.

Cestující z vlaku Ex 336 hasiči evakuovali do autobusu náhradní dopravy, aby je přepravili do stanice České Budějovice. Z Českých Budějovic bude vypraven opožděný náhradní vlak Ex 336, který počká na dojezd evakuačního autobusu z místa mimořádné události.

Minulý týden ve čtvrtek se stala podobná tragédie u Veselí nad Lužnicí, kde rovněž expres Linec - Praha usmrtil ženu.