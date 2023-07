Namol opilý řidič řádil ve středu 5. července odpoledne v Plumlovské ulici v Prostějově. Během chvilky naboural pět aut. Když ho policisté dopadli, nadýchal přes čtyři promile alkoholu.

Opilý řidič naboural v Prostějově během chvilky pět aut. Nadýchal přes čtyři promile. 5. července 2023 | Foto: Policie ČR

Policisté dostali na linku 158 hlášení o nehodě opelu, který poškodil zaparkovaná vozidla a odjel. Policisté auto během chvíle vypátrali a zastavili.

Sedmačtyřicetiletý řidič nejprve při vyjíždění z parkovacího místa nacouval do zaparkované Škody Superb. Pak se rozjel dopředu a trefil další dvě auta – opel a ford.

„Řidič v jízdě pokračoval, přijel na kruhovou křižovatku, na které se otočil a vracel se do města. Cestou narazil do před ním jedoucí Škody Felicie a zastavil se po pár metrech, když naboural do Opelu Astra,“ popsal divokou jízdu namol zpitého řidiče policejní mluvčí Libor Hejtman.

Při dechové zkoušce se policisté nestačili divit. Přístroj ukázal hodnoty 4,37 a 4,31 promile alkoholu. Opilý řidič skončil po lékařském vyšetření na záchytce v Olomouci. Celkem za sebou zanechal škodu za 95 tisíc korun. U soudu mu hrozí až tři roky vězení.