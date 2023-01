Neobešlo se to bez zpoždění – a kvůli tomu, že se provoz z dálnice ve velké míře přelil na starou benešovskou silnici, zpoždění se nevyhnuly ani ranní spoje na linkách, které jezdí po ní. Do Prahy přijížděly s až půlhodinovým zpožděním. Pro jízdy od Benešova centrála PID doporučila cestujícím využít vlaky.

Nejprve policisté po páté hodině u 13. kilometru ve směru jízdy na Prahu zaznamenali poruchu: odstavené nákladní auto s únikem nafty. Zanedlouho se poblíž stala nehoda, kdy se ve směru jízdy na Brno střelo několik vozidel: kamion, dodávka – a podle údajů hasičů se připojilo se i osobní auto. Převrácená nákladní souprava zatarasila všechny pruhy dálnice. Jednoho člověka s lehkým zraněním odvezli záchranáři do nemocnice.

Ošklivě vyhlížející srážka na kilometru 12,1 poznamenala provoz v obou směrech: části trosek z aut totiž přelétly i do protisměru – tedy do jízdního pásu na Prahu. Tam do nich podle policie narazila další vozidla. „Vše bez vážnějších zranění,“ informovali policisté na twitteru.

Policejní mluvčí Pavel Truxa následně potvrdil, že se zde stalo několik drobných nehod, jejichž šetření se policisté také věnují. Ani odstraňování následků ve směru na Prahu se však neobešlo bez asistence odtahové služby.

Jako první se alespoň částečně podařilo otevřít jízdní pás ve směru na Brno – tedy místo, kde došlo k „hlavní“ nahodě. Před půl devátou dopoledne byl uvolněn levý jízdní pruh a kolona se zvolna dala do pohybu. Zprůjezdnění směru na Prahu ještě podle údajů policie musí předcházet odklizení vyteklých provozních kapalin.