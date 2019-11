Letecky s těžkými zraněními musel být transportován muž, který havaroval do stromu ve čtvrtek odpoledne u Dobršína na Klatovsku.

Nehoda u Dobršína. | Foto: Jan Deklerck

„Čtyřicetiletý řidič osobního vozidla Škoda Fabia jel od obce Rabí, přejel do protisměru, kde vylétl z vozovky a narazil do vzrostlého stromu. Utrpěl zranění, se kterým byl letecky transportován do nemocnice. Nebyl schopen dechové zkoušky, a tak byl nařízení odběr krve v lékařském zařízení,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.