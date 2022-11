Řidič nezvládl riskantní předjíždění. Po nárazu do stromu zemřela spolujezdkyně

Tragická nehoda se stala v úterý v Luštěnicích na hlavním tahu mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem. Řidič osobního vozu Volvo nezvládl předjíždění a nestihl se včas zařadit do svého pruhu. Vyjel ze silnice a v obci narazil do stromu. Sám byl vážně zraněn a letecky transportován do nemocnice. Jeho spolujezdkyni bohužel nepomohla ani resuscitace a na místě zemřela.

Tragická nehoda se stala v úterý v Luštěnicích na hlavním tahu mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem. Řidič osobního vozu Volvo nezvládl předjíždění a nestihl se včas zařadit do svého pruhu. | Foto: Policie ČR