Auto v příkopu skončilo v sobotu krátce před půl devátou ráno mezi Kadaní a Kláštercem nad Ohří. Při nehodě se zranil řidič.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ K. Pech

Muž jedoucí v autě Citroën C5 po hlavním tahu vyjel ze silnice zřejmě kvůli vysoké rychlosti a sjel do příkopu, kde narazil do parovodu. Na místě zasahovali policisté i záchranná služba. "Muž utrpěl středně vážná zranění a k vyloučení vážného zranění byl převezen do ústeckého traumacentra," uvedl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.