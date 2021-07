„Nebudu se vykrucovat. Prostě jsem spěchal. Byla noc. Nikde žádná světla, nejbližší obec tři kilometry“, popisuje svoji jízdu Tomáš (jeho celé jméno je Deníku známo). „Tak jsem tu ypsilonovou křižovatku, kterou dobře znám, prosvištěl v osmdesátce. Jen jsem nepočítal s tím, že po ní jede neosvětlený cyklista. Na brzdu jsem šlápnul hned. Brzdná stopa měla sedm metrů. Ale stejně to nestačilo. Přišel náraz,“ popisuje osudové vteřiny. „Hned jsem vystoupil a chtěl mu pomoct, jenže jsme ho nemohli najít. Našli ho až hasiči se světly,“ vzpomíná Tomáš.

Jde o jednoho z řidičů „zabijáků“, kteří se rozhodli svůj příběh zveřejnit v rámci nové kampaně 13 Minut. Režisér Vít Klusák v ní postupně odkrývá osudy viníků tragických dopravních nehod a přibližuje jejich příběhy na stejnojmenném webu (13.minut.cz.). Zevrubná rekonstrukce na webu zachycuje, jak vypadalo místo nehody a odhaluje příčiny.

„Prý zemřel okamžitě, pár vteřin po nárazu“, dokončuje svůj příběh Tomáš. Ortel byl nekompromisní. Deset měsíců v kriminále, zákaz řízení na čtyři roky a dalších 20 let ve výčitkách. Nejen jeho vlastních, ale i od okolí. Pod koly řidiče Tomáše vyhasl život otce tří malých dětí.

„Jsem profesionální řidič a denně vidím za volantem neuvěřitelné situace. Lidi netuší, jak moc neustále riskují. Ale to trvá jen do doby, dokud ten pocit bezmoci nezažijete sami. Nikomu bych to nepřál. Jak se dá žít s vědomím, že jste zabili člověka, na kterého doma čeká manželka s dětmi, kdy nejmladšímu byly asi dva měsíce? Člověk si všechno může koupit, jen ten čas, který byste chtěli vrátit zpátky, se koupit nedá. Té tíhy se nezbavíte do konce života,“ říká ve své zpovědi Tomáš.

Nový pohled

Dokument 13 MINUT (jméno odkazuje na průměrný čas, který získáte navíc nebezpečně rychlou jízdou na dálnici mezi Prahou a Brnem) včetně série solitérních příběhů očima viníků dopravních nehod přináší nový pohled na nepřiměřenou rychlost. Ukazuje, jaké to je s takovým údělem žít a zda se s tím dá vůbec vyrovnat.

„Neskonale si vážím našich pěti aktérů, kteří životem kráčí s nálepkou ‚viník závažné dopravní nehody, za to, s jakou otevřeností do natáčení takhle osobní záležitosti šli,“ říká režisér Vít Klusák. „Příběhy skutečných viníků přinášejí nesmírně silné svědectví. Nikdo z nás by nechtěl být na jejich místě,“ dodává výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek, jeden z producentů dokumentu.

V loňském roce zemřelo při nehodách na českých silnicích 460 lidí, což byl nejnižší počet obětí od roku 1961, kdy policisté začali sestavovat ucelené statistiky nehod. Důvodem byla opatření související s epidemií koronaviru, která loni hlavně na jaře a pak také na podzim výrazně utlumila provoz. Nejvíce zemřelých bylo v roce 1969, a to 1758.