Hned dvakrát se srazil v pondělí v podvečer s protijedoucími vozidly jednadvacetiletý řidič škodovky v serpentinách u Jáchymova.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Nebylo divu, protože následná dechová zkouška u něho prokázala 1,38 promile alkoholu. Řidič ale na policisty nečekal a z místa nehody utekl. Ti ho vypátrali až v Ostrově. „Muž s autem přejel do protisměru, kde se bočně střetl s vozidlem. Po tomto nárazu pokračoval v jízdě a narazil do dalšího vozidla,“ vylíčil incident mluvčí policie Jakub Kopřiva. Muž způsobil škodu 350 tisíc korun, silnice z Ostrova do Jáchymova byla kvůli nehodám dvě hodiny zcela uzavřená.