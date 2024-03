V neděli 17. března kolem půl desáté dopoledne se vinou nehody zastavil provoz na silnici I/20 z Písku do Blatné u obce Dubí hora.

Nehoda na silnici z Písku do Blatné. | Video: Pavel Vilímek

Mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura uvedl, že řidič Renaultu Espace šedomodré barvy se pravděpodobně vyhýbal dodávce, jejíž řidič jel příliš po prostředku silnice. „Šofér renaultu vyjel ze silnice a narazil do stromu,“ upřesnil policejní mluvčí s tím, že jsou čtyři lidé zranění. „Máme potvrzena dvě těžké a dvě lehké zranění. Na místo byl povolán vrtulník záchranné služby,“ dodal.

Nehoda na Písecku. Dva zraněné museli záchranáři odvézt do nemocnic

V souvislosti s nehodou policisté hledají svědky jejího průběhu. Dodávkové auto, jemuž se šofér renaultu pravděpodobně vyhýbal mělo jet směrem na Sedlici. „Měla to být dodávka do 7500 tuny,“ řekl Milan Bajcura. Žádá případné svědky, kteří by mohli poskytnout informace, číslo registrační značky či kamerový záznam, aby se ozvali policistům na linku 158.

Silnice by měla být uzavřena do zhruba jedné hodiny odpoledne.