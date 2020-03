V pátek 28. února krátce po jedenácté hodině se mezi Okrouhlicí a Novou Vsí u Světlé srazila řidička Volkswagenu s řidičem Škodovky. Oba se při nehodě zranili. Ženu dokonce museli záchranáři převést do nemocnice.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

„Sedmašedesátiletá řidička jedoucí ve směru od Okrouhlice po projetí mírné levotočivé zatáčky přejela se svým vozem vpravo mimo komunikaci. Pokračovala v jízdě silničním příkopem a narazila do vzrostlého stromu. Po nárazu do stromu se havarované auto odrazilo zpět na silnici, kde v opačném směru narazilo do projíždějící vozidla,“ popsala nehodu policejní mluvčí Dana Čírtková.