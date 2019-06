"Při tom přehlédla po silnici od Trávnické ulice přijíždějící automobil typu Škoda Citigo. Došlo ke střetu levé zadní části Nissanu s pravou přední částí Škody. Po nárazu se automobil Škoda převrátil na levý bok a v poloze na boku zastavil," informoval policejní mluvčí František Kořínek.

Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na padesát jedna tisíc korun. Alkohol u řidiček obou vozidel policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami.

Řidička Nissanu přiznala, že není držitelkou příslušného řidičského oprávnění. Z toho důvodu je podezřelá z přestupku podle zákona o silničním provozu. Za ten jí hrozí pokuta od dvaceti pěti do padesáti tisíc korun a zákaz řízení na dobu od jednoho roku do dvou let. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření.