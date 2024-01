Přibývá nehod zaviněných opilými řidiči. Experti chtějí tvrdší tresty

V Česku roste počet nehod, které způsobí opilí řidiči. Nejedná se přitom o šoféry, kteří by si dali před jízdou jen jedno pivo. Více než polovina viníků měla v krvi přes půl druhého promile alkoholu. To je již střední opilost, při které dochází k poruchám koordinovanosti pohybů a snížení pozornosti. V Česku sice došlo od ledna ke zpřísnění trestů za řízení pod vlivem alkoholu či drog, ovšem se sousedním Polskem se to nedá srovnávat. Policisté tam budou zabavovat auta.

Řízení pod vlivem alkoholu patří mezi vůbec nejnebezpečnější prohřešky na silnicích. | Foto: Shutterstock

Řízení pod vlivem alkoholu patří mezi vůbec nejnebezpečnější prohřešky na silnicích. Z policejních statistik vyplývá, že každá třináctá oběť dopravní nehody zemřela kvůli přítomnosti alkoholu u řidiče. Jen v loňském roce řešili policisté celkem 4766 nehod s alkoholem. Zemřelo při nich 34 lidí. U více než poloviny nehod, konkrétně 2796 nehod, řídili hříšníci s více než jedním a půl promile alkoholu a zemřelo při nich dvacet osob. Řidiči motorových vozidel nejsou ovšem nejproblematičtější skupinou. „Nejvyšší zastoupení z počtu zaviněných dopravních nehod pod vlivem alkoholu má kategorie koloběžek, a to lehce přes 38 procent. Následují cyklisté s 26 procenty. U řidičů motorových vozidel je to 4,6 procenta,“ doplnil ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Zároveň doplnil, že za volant také usedá čím dál více řidičů pod vlivem drog. V loňském roce takoví šoféři způsobili 437 nehod. To je o 160 více než v roce 2022. Zemřelo při nich jedenáct lidí, tedy o šest více než v roce 2022. Jaké změny začaly platit od 1. ledna 2024? Deník připravil přehled těch nejzásadnějších novinek: Novinky pro řidiče: Vyšší rychlost na dálnici, řidičák na zkoušku, dražší známka Pomoci snížit počet nehod zaviněných alkoholem a drogami mají přísnější postihy. Ty platí od začátku roku. Zavedla je novela zákona o silničním provozu jako součást aktualizovaného bodového systému. Zatímco ještě v loňském roce řidičům, kteří nadýchali více než 0,3 promile alkoholu, hrozila ve správním řízení maximálně dvacetitisícová pokuta a nanejvýš jednoroční zákaz řízení, od ledna jsou tresty přísnější. Maximální pokuta ve správním řízení může dosáhnout až 25 tisíc korun a až 18 měsíců distanc od řízení. Odmítnutí dechové zkoušky může přijít draho Od ledna se nevyplatí ani odmítnutí dechové zkoušky či testu na přítomnost návykových látek. Ve správním řízení hrozí sankce až 75 tisíc korun a zákaz řízení na tři roky. „Úprava zákona by měla mít významný podíl na zlepšení situace. Nový bodový systém si došlápne na nezodpovědné řidiče. Věřím, že dojde ke snížení počtu dopravních nehod, které končí úmrtím,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka. Jenže podle některých odborníků jsou tresty stále nedostačují. „U řidiče se zhruba půl promile alkoholu je riziko smrtelné nehody dvojnásobné. Pokud dotyčný řídí s jedním promile, je pravděpodobnost smrtelné nehody až sedminásobná. Mnoho států, které tolerují určité množství alkoholu u řidičů, nám závidí nulovou toleranci. Alkohol na silnicích je velmi nebezpečný,“ upozornil dopravní expert Roman Budský. Už dříve připomněl nutnost zpřísnění trestů pro „odmítače“. Pokud by se šofér odmítl podrobit testu na alkohol či jiné návykové látky, měl by podle něj být brán, jako by ohrožoval dopravu. V takovém případě se nejedná již o přestupek, ale o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, kde v případě ublížení na zdraví či způsobení větších škod hrozí až tříleté vězení, milionové pokuty a až desetiletý zákaz řízení. Podobného názoru jsou i motoristé. „Česko je i přes zpřísnění stále jakýmsi ostrůvkem s měkčími tresty. Přitom v zahraničí hrozí mnohem přísnější sankce. Třeba v Polsku vám za jízdu s alkoholem zabaví auto,“ podotkl mluvčí ÚAMK Igor Sirota. Jaká je tolerance alkoholu pro řidiče v Chorvatsku, Rakousku, Itálii nebo třeba v Řecku? Více v článku: Řízení s alkoholem v krvi je u nás zakázáno. Ve kterých zemích je to ale možné? Právě Polákům došla s opilými řidiči trpělivost. Od 14. března zavádí ještě přísnější tresty. Řidičům, kteří budou mít více než 1,5 promile v krvi, budou policisté zabavovat auta. „O vozidlo může přijít i řidič, který způsobil nehodu a měl v krvi méně než 1,5 promile. V takovém případě o konfiskaci rozhodne soud. O auto také přijde ten, který ujede z místa nehody, byť střízlivý,“ vysvětlil pro stanici TVN24 Mikołaj Krupiński z Institutu motorové dopravy. Podle Krupińského existují výjimky, kdy auto nebude moci být zabaveno. Jedná se například o auta na leasing, půjčená nebo dlouhodobě pronajatá. Trestu ovšem hříšníci neujdou. „V tomto případě budou muset zaplatit tržní hodnotu auta, ve kterém byli zastaveni,“ dodal Krupiński.

