"Vlak při jízdě poškodil výhybku ve stanici," řekl Deníku mluvčí Správy železnic Jan Nevola s tím, že v úterý se na výhybku budou muset přijet podívat přímo její výrobci.

"Na místě je provoz po jedné koleji, výhybka je uzamčena do jedné polohy. Událost dopad na dopravu má, vlaky nabraly zpoždění, protože musely počkat na obnovení provozu, ale předpokládáme, že do konce dne by se doprava měla stabilizovat," dodal mluvčí. Ke zpoždění vlaků by prý mělo docházet jen v řádech několika minut.