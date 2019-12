S prvním náledím přišla řada dopravních nehod. Tvořily se kolony

Večerní a noční mrholení v kombinaci s teplotami pod bodem mrazu udělaly své. Ráno se na mnoha místech Mladoboleslavska začala tvořit ledovka, auta bourala a lidé se hůře dostávali do práce. Asi nejvíce to pocítili cestující, kteří jeli autobusem z Benátek nad Jizerou do Lysé nad Labem a zpátky. Na hranici okresů se totiž stala velká dopravní nehoda, která dopravu ochromila.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Michal Sobecký