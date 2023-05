Tragická nehoda se stala před půl jedenáctou v sobotu 27. května u křižovatky silnic mezi Malešovem, Kutnou Horou, Křeseticemi a Bykaní. Řidič motocyklu s postranním vozíkem vjel podle policie mimo silnici do příkopu. Na místě zemřel. Jeho spolujezdkyně vyvázla bez zranění.

Ilustrační foto | Foto: HZS Ústeckého kraje

Jak uvedl policejní mluví Pavel Truxa, řidič vjel v levotočivé zatáčce do protisměru. „Řidič motocyklu (ročník 1983) ze zatím neznámé příčiny nezvládl řízení, vjel v levotočivé zatáčce do protisměru a mimo silnici do příkopu,“ popsal Pavel Truxa, mluvčí středočeské Policie ČR s tím, že jeho spolujezdkyně (1993) vyvázla bez zranění. K nehodě došlo u křižovatky silnice II/337 Malešov – Křesetic a II/126 Kutná Hora – Bykáň.

Událost potvrdil také Marek Hylebrant, mluvčí středočeské záchranné služby. „Motocyklista podlehl zraněním slučitelným se životem,“ konstatoval. „Na místě ale krátce poté došlo ještě k další nehodě, při níž se zranila jedna žena. S bolestmi na hrudníku, nejspíš od bezpečnostního pásu byla převezena na vyšetření do čáslavské nemocnice,“ dodal mluvčí ZZS.

Příčiny nehod dál vyšetřují dopravní policisté.