„Jeli na půjčeném raftu od Fíka a najeli do špatného místa nad šlajsnou. Tu minuli a bohužel je to stáhlo na korunu jezu vpravo vedle kozy,“ popsal, co se stalo. „Je tam vodní válec a stěna, do které narazili, převrátili se a vypadali do vody.“

Čtyři členové posádky se zachránili, pátého se policii a hasičům, kteří na řece od úterý zasahují, najít zatím nepodařilo. Šlo přitom o poměrně zkušené vodáky, kteří řeku jezdili pravidelně. Doplatili nicméně na to, že proud byl silnější než oni. A neměli plovací vesty.

Varování před sjížděním Vltavy se zvýšeným průtokem vydali v úterý několik hodin před tragédií jak Hasičský záchranný sbor, tak policie. „Krumlovský starosta Dalibor Carda dokonce jezdil z vlastní iniciativy po kempech a nabádal půjčovny, aby lodě nepůjčovaly, podobně jako starostové z obcí proti proudu, což je potřeba vyzdvihnout,“ poznamenal záchranář.

„Zdůraznil bych jednu věc: šlo o velmi dobře zkoordinovaný zásah Integrovaného záchranného systému, což je velmi důležitá věc. Všichni věděli, co mají dělat,“ pochválil své kolegy velitel skupiny, která v současné době slouží na Lipně a krumlovského zásahu se přímo nezúčastnila. Je ale v pohotovosti. „Máme připravené dva psy ze Svazu záchranných brigád, kteří jsou vycvičení na vyhledávání ve vodě, a čekáme jen na pokyn od policie.“

Místo, kde se tragédie stala, krumlovští vodní záchranáři dobře znají, pravidelně tam trénují traverz jezu se záchranářskou omladinou. Za tohoto průtoku je to nejnebezpečnější místo na Vltavě v Krumlově.

Milan Bukáček varuje před podceňováním současné situace. „Když se stane průšvih na vodě, je to klasika: z Lipna teď vypouští přes dvacet kubíků a ve Spolí, kde když v létě teče dvanáct kubíků, říkáme, že to je hodně, byl v úterý průtok čtyřicet kubíků,“ vysvětlil.

„Voda je v podstatě bezpečná, pokud je člověk připravený a ví, co má dělat. Musí ale projet šlajsnami, ty jsou také víceméně bezpečné. Musí mít nicméně správně připravené plavidlo, to je patřičně nafouknuté, aby fungovalo tak, jak má. A má mít vestu, což nebyl případ této posádky,“ upozornil

„Obecně velký problém je alkohol, což se ovšem této posádky netýkalo, to je třeba zdůraznit,“ připomíná. „Někteří vyrazí na vodu opilí tak, že ani pomalu neví, kde jsou. Třeba na kánoi sedí proti sobě, pijí i na lodi. A to by se mělo řešit, není prostě možné, aby jezdili silně opilí. Ať si dají dvě piva, ale nemůžou pít tvrdý alkohol. Neohrožují totiž jen sebe, ale i ostatní, hlavně děti.“

A je to podle něj třeba říkat stále dokola. „Když se někdo opije a utopí sebe, budiž, ale když někdo utopí dítě, které neví, co a jak… Já sám dávám vnoučatům vestu na vodu bezpodmínečně a pečlivě to kontroluju. Člověk se převrátí, nikdy neví, co se stane, a dítě jde ke dnu. Je to vteřina.“