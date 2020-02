Do šestého patra bytového domu v Buzulucké ulici ihned vyjela pohotovostní hlídka, jednotka hasičů a také zdravotnická záchranná služba. "Předpokládalo se totiž, že starší obyvatelka bytu se nachází uvnitř," dodal tiskový mluvčí strážníků Pavel Šimek.

Plyn na místě hasiči skutečně detekovali. "Žena však na bouchání do dveří nereagovala, proto byt otevřeli," popsal další fakta .Čtyřiaosmdesátiletá seniorka byla nalezena ve vedlejším pokoji, kde odpočívala v posteli.

Strážníkům sdělila, že se jí udělalo nevolno po pádu, při kterém se udeřila také do hlavy. "Do péče si ji proto převzali zdravotníci, kteří ji se zraněním v obličeji převezli k ošetření do nemocnice," doplnil Pavel Šimek.

Plyn podle zjištění unikal ze sporáku, kde pravděpodobně došlo uhašení plamene vodou uniklou z hrnce. "V bytě byla následně učiněna opatření zamezující dalšímu úniku plynu a bylo provedeno důkladné odvětrání zamořených prostor," ukončil vyjádření.