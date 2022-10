Na Přerovsku se propadla střecha domu. Trosky zavalily dělníka

„Závadu na plynovém potrubí řešíme už nějakou dobu. Protože je ale technicky obtížné se k místu dostat, byl vytvořen hluboký výkop, který je zajištěn pažením. Musíme se dostat do nižších vrstev zeminy. Ještě chvíli to potrvá, než problém zcela odstraníme,“ potvrdil v úterý večer přivolaný pracovník plynárenské společnosti.

Podle informací z místa nedochází k městnání plynu v malém prostoru, tudíž exploze naštěstí nehrozí. Nebyla potřeba ani evakuace osob z okolí.

Unikající plyn zastaví až v následujících dnech

„Identifikovali jsme problém již minulý týden a místo zajistili. Ve čtvrtek 6. října proběhnou zemní práce. Následně musíme plynovod v této lokalitě odstavit z provozu, a odběratelé budou zásobeni náhradním zdrojem. Během příštího týdne proběhne oprava. Únik plynu je monitorován, je zatříděn do kategorie C, což znamená, že je dozorován a není nebezpečný pro okolí. Tím, že má volný únik do atmosféry přirozenou cestou a nikde se nekumuluje v žádném uzavřeném prostoru. Únik plynu kontrolujeme dvakrát denně, jestli se nezhoršuje. Vše je pod dozorem,“ potvrdil Jan Zabilanský ze společnosti GasNet.

Práce v místě provádí zhotovitel, jímž je společnost Prockert & Hynek.

Jan Zabilanský, coby technický doroz investora ještě doplnil: „V rámci bezpečnosti práce, kdy se dělníci dostávají do hloubky více než 130 centimetrů, musí být výkop zapažený proti sesuvu zeminy, aby nikdo nebyl při práci zavalen. Historicky se jedná o plynovod ze 70. let minulého století. Proč ho naši předchůdci uložili do třímetrové hloubky, nevíme. Tím, že se tam bude svářet, museli jsme udělat třímetrový výkop, který se bude ještě rozšiřovat.“

Jak je uvedeno na ceduli, práce na opravě plynovodu započaly 26. září a potrvají do 26. října.