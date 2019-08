Mluvčí záchranářů Michaela Bothová připomněla červnový případ, kdy dva školáky v Kyjově na Hodonínsku srazil řidič osobního auta. „Děti přecházely silnici za autobusem. Přecházet přitom za tramvají, trolejbusem či autobusem je extrémně nebezpečné. Vždy je nutné se rozhlédnout a počkat, až auto zastaví. I na přechodu lidé musí z bezpečnostních důvodů spíše počítat s tím, že je řidič nepustí,“ varovala Bothová.

Školáci tehdy ze srážky vyvázli jen s lehkým zraněním, takové štěstí však v loňském roce nemělo v Jihomoravském kraji patnáct lidí. Na následky střetu s dopravním prostředkem zemřeli. Vyplývá to z aktuálních údajů Besipu, který je koordinátorem bezpečnosti v dopravě.

Analýza dopravních nehod s chodci v roce 2018

• Počet těžce zraněných chodců v celé republice: 517

• Počet těžce zraněných chodců v Jihomoravském kraji: 79

• Počet usmrcených chodců v celé republice: 113

• Počet usmrcených chodců v Jihomoravském kraji: 15

• Nejčastější příčiny a faktory přispívající ke vzniku nehod s chodci celorepublikově: nepozornost (46,9 % u řidičů, 62,8 % u chodců), omezený výhled (15,4 % u řidičů, 6,3 % u chodců), nesprávné vyhodnocení situace (11,4 % u řidičů, 4,2 % u chodců), alkohol (0,9 % u řidičů, 10,9 % u chodců)

• Nejrizikovější doba: zimní měsíce při snížené viditelnosti

V meziročním srovnání zemřelo v kraji v loňském roce o osm chodců více, celkem patnáct lidí. Nejčastějším důvodem srážky byla nepozornost. Velkým problémem jsou i drogy a alkohol. „Jižní Morava se tady bohužel drží na špičce. Vzrůstající fenomén zejména u mladých lidí je chůze po ulici se sluchátky na uších. Přestávají tak úplně vnímat okolí. Starší lidé zase často špatně odhadnou situaci. Skočí do silnice a čekají, že auta zastaví,“ řekl krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek



Aktuální situace podle něj naznačuje, že ani statistika za letošní rok nebude o nic vlídnější. Čížek vnímá také spojitost se společenskou situací a stavem ekonomiky. „Když se daří hospodářství, vytrácí se myšlenky na zodpovědnost. Naopak v době krize lidé více přemýšlí,“ míní odborník.



Policisté například na Břeclavsku v letních měsících evidují navíc případy, kdy jsou chodci opilí a nedávají pozor na projíždějící auta. „Vždy je potřeba, aby měli chodci s řidiči oční kontakt. Letos jsme zatím zaznamenali o jednu nehodu zaviněnou chodcem více než loni,“ sdělil vedoucí břeclavského dopravního inspektorátu Jiří Mach.



Pohotově na dítě v silnici zareagoval Brňan Miroslav Pauler. „Stalo se to před několika lety, ale pořád vzpomínám na to, co hrozného se mohlo stát. Odbočoval jsem a najednou se na silnici objevila holčička na malém kole a já ji viděl až na poslední chvíli. Rychle jsem dupl na brzdu a naštěstí se jí nic nestalo,“ prozradil Pauler.



Odborníci upozorňují i na zvýšený počet elektrických kol a koloběžek, které mohou být v provozu nebezpečné.