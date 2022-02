Úmrtí při dopravních nehodách v Jihočeském kraji v roce 2021.Zdroj: Deník/ Redakce

V horizontu deseti let zemřelo na silnicích na území kraje nejvíce osob v roce 2012, a to 71. Loni to bylo 45 mrtvých, to je nárůst usmrcených osob oproti roku 2020 o sedm. Nejhorší nehody se staly na Budějovicku a Písecku.

Dva mrtví na místě hned čtyřikrát

Tragické nehody na jihu Čech

To potvrdil také policejní mluvčí Milan Bajcura. Za opravdu fatální tragickou událost považuje nehodu z 21. února loňského roku. „Na místě zahynuli hned dva cyklisté, které mezi obcemi Kaliště a Zaliny na Budějovicku srazil mladý řidič,“ zmínil.

Dva životy vyhasly také 2. března na vlakovém přejezdu u Nedabyle ve stejném okrese. „Bohužel šlo o dvě malé děti, které nepřežily srážku osobního auta s vlakem,“ upřesnil Bajcura.

V Čížové na Písecku spadl v důsledku silné bouře 8. července na auto strom, na místě zemřeli dva lidé. "Okolnosti této dopravní nehody byly velmi tragické. Na místě policisté zjistili, že muž a žena, kteří zemřeli, před nehodou zastavili a nabídli pomoc dětem, které se i s rodiči schovávaly před bouří,“ připomněl. Po mrtvém páru zůstal pětiletý synek, po události bratr zesnulého založil sbírku pro jeho rodinu a dobrovolníci během několika týdnů vybrali 1,5 milionu korun.

Dalším mementem může být nehoda z 29. září u obce Lety na Písecku, kde se střetl osobní automobil s nákladním. Na místě zemřel řidič (1953) vozu Suzuki a jeho spolujezdkyně (1954).

Top 3 okresy dle nehodovosti

Nejvíce se loni bouralo na Českobudějovicku (1303 událostí) a prvenství má tento okres i v počtu úmrtí, a to celkem 10. Na Táborsku došlo k 757 kolizím na silnicích, při nich přišli o život tři lidé, na Jindřichohradecku se bouralo 528krát a vyhaslo 9 životů.

Policejní kontroly odhalily loni v jižních Čechách 443 řidičů pod vlivem alkoholu a 192 pod vlivem návykových látek.

