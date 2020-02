Dvě hasičské jednotky na místo vyrazily sotva tři minuty po čtvrté. Zasahovaly na 76,5 kilometru nejdůležitější dopravní tepny na Ústecku. Příliš toho ale už nepořídily. „Hasiči vyprostili zemřelého a uklidili vyteklé provozní náplně havarovaných kamionů,“ popsal mluvčí hasičského sboru v Ústí Lukáš Marvan.

Řetězec chyb i souhra okolností

Podle specialisty na bezpečnost v dopravě Jana Pechouta, dlouholetého koordinátora a nyní externího spolupracovníka ústeckého BESIP, k tragédii dovedl oba řidiče kamionů řetězec fatálních chyb a nepříznivá souhra okolností.

Řidič z Polska zastavil v odstavném pruhu, aby vyměnil píchlou pneumatiku. Bohužel na špatném místě, stačilo, aby sjel o pár desítek metrů níž k retardéru, kde je dost prostoru. Další chybu podle Pechouta udělal, když zřejmě neumístil výstražný trojúhelník, ani nezavolal dálniční policii na linku 158.

„Policie by zavolala na dispečink dálnice. Ten by tam poslal šipku. Službu, co projede celý úsek od Lovosic na hranice dvakrát za noc,“ líčil.

Jinými slovy, nebyl pořádně vidět a nikdo nevěděl, že tam stojí. Pak už jen stačilo, aby řidič tahače ze Slovenska jel příliš rychle. „Měl by jet takovou rychlostí, aby stihl zastavit na vzdálenost, kam dohlédne. Bohužel to nejspíš nedodržel, přitom kolem čtvrté hodiny ráno je to nejkritičtější, lidské tělo a mysl jsou nejunavenější, nejvíc nepozorné, chtějí spát,“ řekl Pechout.

Shodou okolností jako první na místě tragédie zastavila hlídka Celní správy. Jela totiž okolo pár minut před čtvrtou hodinou. Při ohledání místa nehody našli celníci jednoho vážně raněného řidiče mimo kabinu. Toho, který v okamžiku nárazu stále měnil kolo.

„Okamžitě mu poskytli první pomoc. Druhý, zaklíněný ve zcela zdemolovaném kamionu, již nejevil známky života. Okamžitě o nehodě informovali na lince 112. Zraněného si poté převzala zdravotnická záchranná služba,“ uvedl mluvčí ústeckého celního úřadu Jiří Nejedlý.

Kolony se táhly kilometry

Pak už byl scénář dalších událostí stejný jako v jiných případech. Dálnice se začala okamžitě ucpávat a kolony aut se táhly na kilometry daleko. Přitom policie o nehodě informovala už od časného rána na všech dostupných informačních kanálech. Například i na stále populárnější sociální síti Twitter.

Odstraňování nehody komplikovala třeba i nutnost přeložit náklad kamionů. „Odklízení následků dopravní nehody potrvá podle aktuálního odhadu asi do 16 hodin,“ napsali sem policejní mluvčí.

O rozsahu nehody si lze udělat obrázek i z reakce uživatele sítě v diskusi, který na policejní upozornění reagoval pod jménem Zdeněk.V. „Se ani nedivím, jeli jsme okolo v 5.20 hodin a kabina druhého kamionu měla na šířku max 50 centimetrů, tam řidič neměl šanci na přežití,“ poznamenal.

Loni zemřelo na ústeckých silnicích pět lidí. Jeden například v březnu při srážce dodávky a náklaďáku v dálničním tunelu Panenská, či dva němečtí turisté u Knínic.