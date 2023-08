/FOTO, VIDEO/ Tragickou železniční nehodu, při které letos v lednu v Ostravě-Třebovicích zemřely dvě děti, zavinil jejich otec sedící za volantem osobního vozidla. Vyplývá to ze závěrečné zprávy, kterou na svém webu zveřejnila Drážní inspekce (DI)…

Tragická nehoda v Ostravě-Třebovicích, 21. ledna 2023 | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

„Nerespektoval světelnou a zvukovou výstrahu přejezdového zabezpečovacího zařízení a nepřesvědčil se, zda může železniční přejezd bezpečně přejet,“ uvedla DI. Auto mělo platnou technickou kontrolu a zimní pneumatiky. Řidič místo dobře znal, pravidelně tudy projížděl dvacet let. Vlak v uvedeném úseku nepřekročil nejvyšší dovolenou rychlost.

Srážka

Nehoda se stala 21. ledna letošního roku v 10:08:16 hodin na železničním přejezdu P7724 v Ostravě-Třebovicích. Přejezd je bez závor, zabezpečený světelným výstražným signalizačním zařízením.

Srážka vlaku s osobním autem v Ostravě si vyžádala jeden lidský život

Rychlík R 843 jedoucí ve směru z Opavy do Ostravy zde v rychlosti 69 km/hod narazil do pravé boční strany černého osobního vozidla tovární značky Seat Altea 4 Freetrack. V něm kromě řidiče seděly i jeho dvě děti. Auto bylo odhozeno mimo trať, rychlík zastavil 331 metrů od místa nárazu. Stalo se tak 29 sekund po střetu. Řidič osobního vozu utrpěl lehčí zranění. Záchranáři děti oživovali desítky minut. Jejich snaha ale byla marná.

Několik minut před srážkou projel uvedeným místem v opačném směru na Opavu rychlík R 848. Po chvíli se objevil rychlík R 843 jedoucí do Ostravy-Svinova, který měl v té době zhruba třináctiminutové zpoždění.

Auto se cukalo

Strojvedoucí uvedl, že zahlédl po levé straně blížící se auto, které nakonec vjelo na přejezd. Okamžitě aktivoval rychlobrzdu. Srážce již ale nedokázal zabránit. A jak vše viděl ze své kabiny? Ve zprávě DI je zaznamenána jeho výpověď:

Opilý muž z Ostravy s autem hazardoval na železničním přejezdu, řidičák neměl

„Vozidlo zůstalo po vjetí na přejezd na tomto stát svou přední polovinou a začalo sebou cukat. Měl jsem pocit, že chce couvat, toto se mu nepovedlo, nedokážu se vyjádřit k tomu, proč se mu to nepovedlo. Pak jsem uviděl, že se mu protáčí přední kola a potom jsem zpozoroval, že se začal z přejezdu rozjíždět dopředu a nestačil už ujet,“ uvedl strojvedoucí.

Dvacet let

Řidič osobního automobilu policistům řekl, že toho dne byl s vozidlem v nedaleké dílně. Dodal, že přes uvedený přejezd jezdí pravidelně každý den kromě víkendu zhruba 20 let. Jak doplnil, dobře věděl, že se na něm stala řada nehod. V daném období sněžilo, na silnici ležel sníh a někde „břečka“. Výjezd z dílny do mírného kopečku mu kvůli tomu trval několik minut. Jak dodal, prokluzovala mu kola. Na všech čtyřech kolech měl zimní pneumatiky. Na předních nové z listopadu 2022, na zadních starší, které však nebyly opotřebeny pod stanovenou mez.

Zazmatkoval

Na přejezd podle svých slov najel předními koly, přibrzdil, a protože jel pomalu, zastavil se. „Jako vždy se rozhlédl na trať, nejprve se podíval vpravo, a v ten okamžik viděl, jak ve směru od Opavy přijíždí vlak. Poté dle svých slov zazmatkoval. Nevzpomíná si ale, co přesně dělal. Domnívá se, že chtěl jet dopředu, pak dozadu, a poté už neví,“ uvádí se ve zprávě. Samotný náraz si motorista nevybavuje. Jen okamžik, kdy se auto ocitlo mimo koleje, on vyráží dveře a hledá děti. Na další dotaz, zda viděl červená světla na přejezdu a slyšel výstražná znamení, odpověděl, že si to neuvědomuje.

Bez šance

Z vyšetřování DI vyplynulo, že strojvedoucí rychlíku R 843 neměl šanci neštěstí zabránit. „Při šetření nebylo zjištěno porušení úloh a povinností strojvedoucího vlaku R 843, který střetnutí vlaku s osobním automobilem nemohl zabránit,“ konstatuje zpráva DI.

Tragédie na ostravském přejezdu. Policie vyvrátila fámy o letních pneumatikách

Policie nehodu dále vyšetřuje. Mimo jiné čeká na posudek. Nikdo zatím nebyl obviněn. „Ostravští kriminalisté vedou ve věci prověřování, v rámci kterého již učinili množství úkonů. Dosud však nemají k dispozici vyžádaný znalecký posudek z oboru dopravy. Vzhledem k fázi trestního řízení a současně k citlivosti tohoto případu nelze aktuálně poskytnout bližší informace,“ řekla Deníku Soňa Štětínská z moravskoslezské policie.