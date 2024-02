Chorvatský řidič kamionu, který minulé úterý zavinil v Lubech u Klatov tragickou nehodu, při níž zahynul muž z nedalekého městečka a další člověk byl zraněn, byl policií obviněn ze dvou trestných činů, za něž mu hrozí až šest let vězení. Na soud si počká na svobodě.

Tragická nehoda v Lubech pod viaduktem | Video: Deník/Daniela Loudová

„Klatovští kriminalisté zahájili trestní stíhání šedesátiletého cizince, kterého obvinili ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti a z přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti,“ potvrdila Deníku v pondělí policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že muž byl propuštěn na svobodu. Orgány činné v trestním řízení nedošly k závěru, že by měl být Chorvat vzat do vazby. Hrozí mu až šest let vězení.

Nehoda se stala v úterý 30. ledna v ulici 5. května, a to pod viaduktem, který je nízký a poměrně často se stává, že pod něj některý kamion přes varovné značky vjede. To se stalo i nyní. „Musel tam vjet hrozně rychle, byla to strašná rána,“ řekl Deníku muž, který místem projel jen několik vteřin před nehodou. Ta skončila tragicky.

Zdroj: Deník/Daniela Loudová

Konstrukce návěsu se o viadukt utrhla, zdeformovala a dopadla na protijedoucí osobní vozidlo citroën, ve kterém cestovali dva muži. Řidič narozený v roce 1958 a o šest let mladší spolujezdec. „Ten utrpěl zranění neslučitelná se životem, lékař na místě konstatoval jeho úmrtí,“ informovala krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová s tím, že řidič, který utrpěl mnohočetná lehčí poranění horní části těla, byl transportován do Klatovské nemocnice.

Nehoda opět vyvolala bouřlivé diskuse o tom, že je nutno situaci na místě neprodleně vyřešit, aby se předešlo dalším podobným tragédiím.