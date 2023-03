Snowboardista na Bílé narazil do stromu a na místě zemřel. Neměl helmu

Čtvrtek 2. března se stal osudným pro čtyřicetiletého muže, který se vydal do beskydského skiareálu Bílá. „Dle předběžných informací zde kolem 11. hodiny snowbordista vyjel mimo sjezdovku do lesního porostu, kde narazil do stromu. Při tomto bohužel utrpěl zranění, kterým podlehl,“ informovala policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Zdravotníkům se život muži zachránit nepodařilo | Foto: se svolením ZZS MSK