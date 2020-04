Konkrétně se jednalo o pomoc zavalenému staršímu muži těžkým kořenovým koláčem v lese v Heřmanovicích (okres Bruntál), zkolabovanému muži středního věku na lešení rodinného domku v Bílovci (okres Nový Jičín) a nakonec mladému muži, jemuž se na Hlučínském jezeře (okres Opava) převrátila za silného větru menší jachta.

"Kolem sobotní druhé hodiny odpolední zasahovaly dvě jednotky hasičů – HZS Moravskoslezského kraje ze stanice Krnov a SDH Vrbno pod Pradědem – v Heřmanovicích na Bruntálsku, kde muž skončil přimáčknut pařezem stromu s kořenovým koláčem," popsal mluvčí hasičského sboru Moravskoslezského kraje Petr Kůdela.

"Jako první byli na místě vrbenští dobrovolní hasiči, kteří odřezáním zbytku kmene úspěšně nadlehčili pařez a viditelně snížili tlak na muže pod ním, pak už se jim podařilo zraněného muže při vědomí vyprostit. Hasiči z Krnova jim pak pomohli při transportu zraněného na nosítkách do vrtulníku LZS – asi sto metrů ze svahu," dodal mluvčí.

Zasahující záchranáři u čtyřiačtyřicetiletého muže zjistili vážná zranění v oblasti hrudníku, páteře a dolní končetiny.

"Pacientovi byl zajištěn žilní vstup a podány léky tlumící bolest, infuzní roztok. Posádky ZZS naložily krční límec a za pomocí scoop rámu jej uložily do podtlakové matrace. Po transportu terénem k vrtulníku byl převzat na palubu stroje a šetrně přepraven do FN Ostrava, kde byl postižený předán do péče lékařů tamního urgentního příjmu," popsal mluvčí ZZS kraje Lukáš Humpl.

K dalšímu případu vyrážely o hodinu později jednotky ze stanic Bílovec a Nový Jičín.

"Z Nového Jičína vyjela specializovaná lezecká skupina. V Bílovci, místní části Lubojaty, na lešení rodinného domku ve střešní části, zkolaboval stavební dělník. Hasiči z Bílovce připravili lana, na kterých jejich kolegové z Nového Jičína muže opatrně spustili dolů v záchranných nosítkách a předali jej týmu ZZS MSK," popsal Kůdela.

K večeru, kolem 17 hodiny, zasahovaly dvě jednotky ze stanic Hlučín a Opava (ta i s lodním kontejnerem) u štěrkovny v Hlučíně, kde se za silných poryvů větru převrátila menší jachta i s mladým námořníkem.

"Vyjela sem i jednotka dobrovolných hasičů z Hlučína. Mladý muž vyvázl bez zranění, hasiči v nafukovacím motorovém člunu převrátili jachtu dnem dolů a plachtou nahoru. Muž pak dokázal po odčerpání vody dojet s lodí až k molu," doplnil mluvčí Kůdela.