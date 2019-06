Nejdříve tam v úterý po poledni havarovalo porsche.

„Řidič vozu Porsche jel po dálnici D48 ve směru od Bělotína na Polom. Když vjel na most, pravděpodobně nezvládl řízení a vyjel vlevo do kovových středových svodidel. Strhl řízení vpravo a narazil do betonových svodidel,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Při nehodě se zranila spolujezdkyně řidiče porsche, která byla převezena na ošetření do novojičínské nemocnice. Škoda se vyšplhala na 400 tisíc korun, protože byla poničena i část komunikace.

Vzápětí u nehody zastavil projíždějící řidič ve Škodě Rapid. Nechal auto v levém pruhu a šel posádce havarovaného porsche pomoci.

Šofér Fiatu Punto, který jel za ním, ale nestihl včas zareagovat, a do škodovky narazil.

„Řidič fiatu byl z místa převezen na ošetření do hranické nemocnice,“ doplnila.

Ani jeden z řidičů nebyl pod vlivem alkoholu a škoda, která vznikla při druhé nehodě, byla vyčíslena na 75 tisíc korun. Silnice byla během šetření obou kolizí uzavřená.