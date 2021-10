„Na základě výsledků posudků z oboru lékařství, odvětví neurologie rozhodli mladoboleslavští kriminalisté o odložení případu, protože nebyla naplněna subjektivní stránka trestného činu,“ upřesnila. Nešlo o čin úmyslný, ale o důsledek zdravotních komplikací řidiče. Ty 42letého muže za volantem postihly náhle a zcela nečekaně. „Nemohl je předvídat a nehodě zabránit,“ konstatovala Schneeweissová.

Malér, který tehdy šokoval nejen Mladou Boleslav, ale celou republiku, se odehrál u 11. brány automobilky. V úterý 27. dubna tam krátce před 22. hodinou najel do skupiny chodů osobní automobil Volkswagen Passat. Ženu s těžkým zraněním transportovala helikoptéra do Prahy, dva muže záchranáři převezli do mladoboleslavské nemocnice.

Řidič, dnes už 43letý, kolaps za volantem přežil; po lékařském vyšetření putoval do policejní cely a kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z obecného ohrožení. Od počátku se však jako pravděpodobný viník neštěstí jevily náhlé zdravotní komplikace. Hned z kraje policisté provedli cesty, které vyloučily, že by byl šofér pod vlivem alkoholu nebo drog.