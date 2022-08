Dálnice byla uzavřená až do sedmi hodin, poté byl zmíněný úsek průjezdný jedním pruhem. Při nehodě se zranili čtyři lidé. Všichni jeli v osobním autě. Těžce zraněnou řidičku osobního auta transportoval vrtulník do traumacentra Fakultní nemocnice Brno. „Další tři zraněné převezla sanitka do břeclavské nemocnice. Jednalo se o mladé lidi. Jeden z nich utrpěl středně těžké zranění a další dva lehká,“ řekla Deníku Rovnost mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.