Osm z nich byly děti, uvedla mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová. Do nemocnic záchranáři podle jejích slov transportovali čtyři pacienty s těžkými zraněními.

„Dva z nich letecky,“ konstatovala mluvčí. Zbývajících 31 osob utrpělo poranění lehčího charakteru; především pohmožděniny a poranění nohou. „Po poskytnutí nezbytné péče byly převezeny pozemní cestou do zdravotnických zařízení,“ odkázala na transporty do nemocnic v Praze i ve středních Čechách.

Nechybovala technika, ale nejspíš člověk

Tragédii na kolínském koridoru, který je nejlépe zabezpečenou železniční tratí v republice, má podle všeho na svědomí lidské selhání. Přímo na místě neštěstí to uprostřed noci uvedl ministr dopravy i průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Nepředpokládá, že by tragédii měla na svědomí chyba techniky. Generální ředitel Českých drah Václav Nebeský rovněž přímo na místě konstatoval, že 40letý strojvůdce osobního vlaku, jenž nehodu nepřežil, byl zkušený; s desetiletou praxí u Českých drah. „A byl odpočatý,“ vyloučil Nebeský, že by za nehodou mohla stát nepozornost z přepracování.

Srážka osobního vlaku s nákladní soupravou vezoucí poštu, k níž došlo na vjezdu do Českého Brodu u osady Štolmíř, byla ohlášena 25 minut před desátou večer, uvedl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Patrová elektrická jednotka CityElefant zezadu narazila do nákladního vlaku stojícího před vjezdovým návěstidlem. Osobní vlak jel z Prahy-Masarykova nádraží do Řečan nad Labem,“ upřesnil Drápal okolnosti nehody, jež si vyžádala nejen celonoční zastavení provozu na koridoru, ale kvůli zajištění záchranných a likvidačních prací i uzavření přilehlé silnice; s objížďkou přes Kounice.

Škoda je za více než 45 milionů

Hmotné škody Drápal časně ráno vyčíslil na více než 45 milionů korun. Na osobním vlaku jde o 40 milionů, na vagonech nákladného vlaku pět milionů – a na jeho lokomotivě 300 tisíc.

Dopravní komplikace s úsvitem neskončily

Odstraňování následků nehody podle očekávání potrvá až do středečního poledne. Osobní vlaky linky S7 v úseku Úvaly – Český Brod nejedou. Nahrazují je autobusy náhradní dopravy.

Ty s označením písmenem R jezdí přímo, zastávkové s označením Z staví v Tuklatech (na návsi) a v Rostoklatech (u železniční stanice a na návsi).

Spěšné vlaky linky R41 mezi Prahou a Kutnou Horou nejedou. Rychlíky jsou odkláněny přes Lysou nad Labem – mohou ale být i odřeknuty. Důsledky pociťují i cestující na trati do Lysé nad Labem a Milovic. Vlaky na příměstských linkách S2 a S22 mohou nabírat i více než hodinové zpoždění.