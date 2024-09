Nehoda se stala na železniční trati u přemostění s Čuprovou ulicí.

Pražská záchranka na místo vyslala několik lékařských a záchranářských posádek, inspektor i speciální vůz Fénix. Podle informací by mělo být na místě 18 lehce zraněných lidí, číslo ale nemusí být ještě finální. Všichni pacienti by měli být při vědomí, mimo ohrožení života a jsou převáženi do nemocnic. Většina z nich s pohmožděninami a odřeninami.

Srážka vlaků v Praze | Video: Deník/Radek Cihla

Na místě zasahují i hasiči. Naštěstí nebylo potřeba nikoho vyprostit. „Některé zraněné osoby jsme transportovali výškovou technikou. Na místě jsou i naši psychologové," informovali z místa pražští hasiči.

České dráhy připravují evakuaci zhruba dvou stovek cestujících z místa nehody evakuačním vlakem.

Kriminalisté už zahájili vyšetřování. „Ve spolupráci s drážní inspekcí budeme zjišťovat, proč se vlaky srazily. Věc budeme prověřovat pro podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti," konstalovala policie na síti X.

Podle zdrojů deníku Zdopravy.cz strojvedoucí v zácviku u společnosti KŽC Doprava projel vjezdové návěstidlo a zezadu narazil do jednotky CityElefant.

Technická správa komunikací uvedla, že kvůli železniční nehodě zůstává část Čuprovy ulice uzavřena, a to mezi mezi ulicemi Na Žertvách a Povltavská.

„Po nehodě vlaků na Balabence je přerušen provoz vlaků mezi Vysočany a Holešovicemi na jedné straně a Masarykovým a hlavním nádražím na straně druhé," oznámily České dráhy s upřesněním, že vlaky linky S2 a S3 končí a začínají ve stanici Praha Vysočany. Vlaky linky S4 jezdí z a do Prahy Holešovic.

„Mezi uvedenými stanicemi na území Prahy prosím použijte městskou hromadnou dopravu. Do stanice Praha Vysočany linku metra B a do stanice Praha Holešovice linku metra C," radí cestujícím dráhy.