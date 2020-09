Informoval o tom mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.

„Souprava osobního vlaku narazila do přejezd přejíždějícího traktoru, konkrétně do cisterny zapřažené za traktorem. Při střetu došlo k vykolejení vagonu a lehkému zranění několika osob v něm jedoucích. Řidič traktoru zraněn nebyl,“ řekl Deníku Pavel Řezníček. "Cisterna byla prázdná, ve vlaku v době střetu cestovalo asi 50 osob, tři lehce zraněné osoby byly odvezeny posádkou zdravotnické záchranné služby do nemocnice," dodal Řezníček.

Jednotka dobrovolných hasičů z Kunovic pomohla s rozvezením cestujících na nádraží.

"Při nehodě došlo k vykolejení dvou vagonů, které budou podle získaných informací drážní hasiči nakolejovat několik hodin; místo události jim proto bylo krátce před půl třetí předáno," informoval Pavel Řezníček.

"Šlo o spěšný vlak jedoucí z Brna do Starého Města u Uherského Hradiště. Nehoda se udála na železničním přejezdu zabezpečeném pouze výstražnými kříži. V důsledku střetnutí dva vozy spěšného vlaku vykolejily. Škoda na vlaku byla vyčíslena na 400 tisíc a na trati na 50 000 Kč. Provoz na trati je stále přerušen. Drážní inspekce šetří příčiny a okolnosti této mimořádné události," uvedl krátce po 16. hodině Martin Drápal z Drážní inspekce.