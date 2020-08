Kolaps postihl v neděli odpoledne železniční dopravu v okolí metropole. Před polednem se zastavil provoz na berounské trati, konkrétně v úseku Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov – Dobřichovice, kudy jezdí nejen příměstská doprava linky S7, ale i plzeňské rychlíky R16.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Zhruba do třičtvrtěhodinky se pak systém příměstské dopravy sesypal dočista, a to v mimo jiné souvislosti s prověšeným trakčním vedením na hlavním nádraží. Především však mohl za problémy požár napájecí stanice trolejí v Paroplavební ulici v Praze. Hasiči si s plameny poměrně rychle poradili, byť museli zasahovat v dýchací technice a brát i ohled na to, že v objektu jsou také baterie.