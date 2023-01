Střet auta s autobusem u Rané na Lounsku si vybral krutou daň. Řidič zahynul

Lidský život si vyžádala dopravní nehoda u obce Raná na Lounsku, kde se střetl osobní automobil s autobusem. Jak uvedl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník, řidič osobního automobilu utrpěl velmi vážná zranění. „Těm na místě podlehl. Řidiče autobusu jsme s podezřením na vážná zranění odvezli do chomutovské nemocnice. Od dopravní nehody jsme odvezli další tři lidi s lehkým zraněním do mostecké nemocnice. Ostatní nezraněné cestující si převzali hasiči do náhradního autobusu,“ informoval.

Na Lounsku po střetu autobusu a osobního vozu zahynul jeden člověk, další byl těžce raněn. | Foto: HZS ÚK