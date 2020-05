Jak potvrdila mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová, hasiči na místě zasahovali, aby pomohli zajistit přístup lékařům ke zraněným osobám. „Nejednalo se vyloženě o vyproštění, ale na pokyn lékaře jsme vystříháním zajistili lepší přístup ke zraněným osobám,“ uvedla Fliegerová.

Jako první byla u nehody tím místem projíždějící odběrová sanita Armády ČR, která do příjezdu záchranářů zraněným poskytla první pomoc. Záchranáři poskytli nezbytnou pomoc středně těžce zraněné osobě, kterou poté přepravili do motolské nemocnice. Druhá osoba byla transportována do hořovické nemocnice k dovyšetření.

Nehoda ovlivnila jeden směr provozu, kdy byl jízdní pruh v době od 12 do 14 hodin pro dopravu uzavřený.