Devítiletá holčička z Brněnska se minulý týden škrtila v lanovém parku na šumavské Modravě. Nebýt pohotového zákroku návštěvníků oblíbené šumavské atrakce, mohlo vše dopadnout fatálně. Deníku to řekla Zuzana Hrochová, která přijela na Šumavu z Krkonoš.

Vše začalo tím, že devítiletá dívka si před tzv. tarzaní jízdou podle policie chybně připnula dvě zajišťovací karabiny celotělového postroje při sjezdu na madle a zasekla se jí pojezdová lanovka. Zůstala viset několik metrů nad zemí, připnutá karabinami ke kovovému lanu, a držela se madla. Když už se nedokázala udržet a madlo pustila, obě lana se napnula a začala ji škrtit. Dítě upadlo do bezvědomí.

„Naštěstí pohotoví rodiče ostatních návštěvníků včas zasáhli a stavěli pomocí vlastních těl provizorní lidský žebřík, aby mohli dívence podepřít nohy. Na místě nebyl žádný žebřík, naštěstí ho jeden z pánů našel v lese. Žebřík byl sice v otřesném stavu, ale splnil svou funkci a dostali se po něm k holčičce,“ popsala Deníku dění návštěvnice lanového parku Zuzana Hrochová.

Dodala, že bylo nutné dívku odříznout. V areálu ale nebyly pákové kleště, jimiž by se lano snadno přestřihlo, a dokonce ani nůž. Musel být přinesen z nedaleké restaurace. „Byly to další dlouhé vteřiny, kdy holčička stále v bezvědomí visela na atrakci. Když ji odřízli, započalo rychlé oživování. Opět, i první pomoc, byla pod vedením jednoho z otců,“ uvedla Hrochová, která vše měla jako na dlani, sledovala to z výšky asi 12 metrů. „Byla tam se mnou malá holčička. Když to viděla, brečela. Podobně na tom byly i další děti. Rodiče k nim nemohli, neboť byli pod nimi, zatímco děti nahoře,“ líčila Hrochová.

Malou pacientku odvezl vrtulník do Fakultní nemocnice v Plzni, ale podle informací Deníku by již měla být v pořádku.

Provozovatel mluví o chybě dítěte

Jiří Jeřábek, jednatel outdoorového centra Offpark, které lanový park v Modravě provozuje, po události Deníku řekl, že to byla chyba lezkyně. „Ač už měla za sebou celou dráhu, neuposlechla pokynů a špatně se zacvakla,“ uvedl Jeřábek.

Zuzana Hrochová s tím ale nesouhlasí. Svou roli podle ní sehrálo špatné proškolení, technický problém na lanovce, která se zasekávala, fakt, že v osudnou chvíli byl na místě jen jeden zaměstnanec, neboť druhý byl údajně na toaletě, a také to, že nebylo k dispozici vybavení potřebné k záchraně. Jeřábka a jeho tým za nepřipravenost na mimořádnou situaci kritizovali i další lidé, kteří byli na místě. „Dovolená se nám změnila v peklo,“ uvedla přítelkyně rodičů holčičky na sociálních sítích.

Nyní je na tahu policie, která případ šetří pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti.