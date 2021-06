Podle policejního mluvčího Davida Chaloupky v okolí zatopeného lomu projížděl v terénním autě značky Land Rover sedmadvacetiletý muž. S auta se dostal ještě před jeho pádem do vody. „Projížděl po nezpevněné cestě, měl s autem uklouznout a vyjet přímo k lomu. Z auta stihl včas vystopit. Zabrzdit se mu ho ale nepodařilo. Přes jeho veškerou snahu se terénní vůz sesunul přímo do zatopeného lomu, kde zmizel pod hladinou,“ informoval o havárii Chaloupka.

Na místo dorazil jeřáb, kterému hasiči v zarostlém terénu museli vysekat cestu. K potopenému autu se ponořili policejní potápěči, kteří ho uvázali a jeřáb vytáhl na břeh. „Z havarovaného auta se do vody dostaly provozní kapaliny. Proto jsme na hladinu nasadili takzvané sorbční hady, které zabránily jejich šíření. Uniklé kapaliny hasiči z vody odstranili,“ řekl mluvčí jihomoravských hasičů Filip Venclovský.

Ke skalní tůni přijela také chemická laboratoř, zástupci odboru životního prostředí a rybářů. Lom je totiž rybářským revírem. K úhynu ryb tam zatím nedošlo. „Auto už tam do vody sjelo asi před deseti lety. Traduje se také, že tam měla kdysi zahučet i nějaká armádní technika. Do vody se teď v sobotu dostalo palivo, ale k úhynu ryb zatím nedošlo. Je tam velká hloubka. Snad kolem osmnácti metrů? Tak co nezachytili a nezlikvidovali hasiči se snad naředí. Vysazujeme tam hlavně kapry. Tůň byla kdysi vyhlášená na úhoře,“ řekl Deníku předseda vyškovského rybářského spolku Radoslav Kotík.