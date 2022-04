I poté, co se po odletu vrtulníku a přeskupení techniky záchranných složek podařilo na třípruhové dálnici uvolnit průjezd pro osobní auta levým jízdním pruhem, zůstávala před místem nehody masivní kolona spojená se zdržením v řádu desítek minut. Hodně desítek minut; přes hodinu. Nehoda na příjezdu do metropole měla dopady i na provoz na výjezdu z hlavního města. Řidiči mířící z Prahy k Benešovsku a dále na Brno totiž zpomalovali, aby si mohli prohlédnout, co se v protisměru odehrává.