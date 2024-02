Více než dvě promile alkoholu měl v sobě Josef H. (47 let) z Karvinska, když usedl za volant svého Audi A4 a vyrazil po Rudné ulici z Ostravy směrem na Havířov. S kamarády předtím popíjel na parkovišti rum. Proč to udělal, a zejména proč pak sedl za volant, nedokázal vysvětlit. Prý možná slavili nějaké narozeniny. Kvůli opilosti si ale více nepamatuje. Nevzpomíná si ani na tragickou nehodu, kterou způsobil…

Muž obžalovaný z tragické nehody s obhájcem | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

V protisměru se čelně srazil s projíždějícím autem, v němž zemřel řidič (55 let). Josef H. se vzápětí pokusil z místa utéct. Zadrželi ho svědci. Ani to si údajně nevybavuje. Probral se až v nemocnici.

Před rokem

O nehodě, k níž došlo vloni 8. února kolem 18 hodin, se tento týden hovořilo u Krajského soudu v Ostravě. Ten nad viníkem vynesl definitivní verdikt. Vyměřil mu tři roky žaláře.

Liberty Ostrava stojí už dva měsíce, lidé dál zůstávají doma. Co se má změnit

V plném rozsahu tak potvrdil loňský rozsudek Okresního soudu v Ostravě, proti němuž se řidič odvolal. Josef H. se snažil dosáhnout uložení podmíněného trestu. Jeho advokát argumentoval tím, že se klient ke všemu přiznal a při jednání u okresního soudu prohlásil vinu.

Lítost

Opakovaně také nad tragédií vyjádřil lítost. Naposledy tento týden u odvolacího řízení. „Lituji toho strašně moc, i když vím, že to život nevrátí. Ublížil jsem hodně lidem, jak pozůstalým, tak své rodině. Nezbývá mi nic jiného, než jít dál a nějak to odčinit,“ prohlásil Josef H., se kterým se krátce po nehodě rozvedla manželka. I to v rámci závěrečného návrhu zmínil obhájce, jenž poukázal na to, že Josef H. má nemalou vyživovací povinnost na své dvě děti. Musí také uhradit stovky tisíc korun pojišťovně. Jak advokát zdůraznil, z vězení, i kdyby pracoval, své závazky bude plnit velmi obtížně.

Liberty Ostrava stojí už dva měsíce, lidé dál zůstávají doma. Co se má změnit

Soud ale neobměkčil. Senát odvolání zamítl s tím, že za dané situace nepřichází v úvahu jiný než nepodmíněný trest, který byl ukládán při spodní hranici trestní sazby, jež činí dva až osm let. Kromě tříletého trestu má Josef H. také zákaz řízení na pět a půl roku.

Nepoučitelný řidič

Muži přitížila jeho motoristická minulost. Před několika roky v opilosti dvakrát zavinil nehodu. Pokaždé měl v sobě přes 2,5 promile alkoholu. Tehdy se naštěstí nikomu nic nestalo a vše skončilo „jen“ trestními příkazy, prostřednictvím kterých se ukládají podmíněné a alternativní tresty. „Zjevně si nevzal ponaučení,“ konstatoval soud, který zdůraznil, že Josef H. v osudnou chvíli řídil ve stavu těžké opilosti, ve frekventované době a ve městě. Proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě již není odvolání.