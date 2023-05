Tragédie. U Chrasti nedobrzdila 18letá motorkářka, zabilo ji auto v protisměru

Na přímém, rovném a rychlém úseku silnice z Chrasti do Skutče na Chrudimsku dnes v 15 hodin tragicky zemřela sotva 18letá motorkářka. Jela ve směru na Skuteč a nedobrzdila před pomalu jedoucími auty u odbočky na Hroubovice. Náraz do auta před ní ji odmrštil do protisměru, kde projížděla dodávka. Mladá žena na místě zemřela, resuscitace byla neúspěšná. Silnice je stále zavřená. Je to už druhá smrtelná nehoda motorkáře v regionu za poslední čtyři dny.

Nehoda - Ilustrační foto. | Foto: ČTK